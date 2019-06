Appiano Gentile svegliata dalla musica ad alto volume: un 21enne denunciato per il rave party clandestino

La musica ad alto volume a notte fonda, l'intervento dei carabinieri, poi la musica che rièparte all'alba. Una nottata a dir poco agitata e insonne quella vissuta dai residenti di Appiano Gentile tra l'1 e il 2 giugno 2019. Colpa di una festa privata, un vero e proprio rave party, alla quale ha partecipato un centinaio di ragazzi.

Numerose le segnalazioni giunte ai carabinieri di Appiano che sono intervenuti per ben due volte. La prima volta intorno all'una: i militari hanno fatto staccare la musica. Ma all'alba la musica ad alto volume è ripartita. I carabinieri sono dovuti nuovamente intervenire e finalmente intorno alle 7,40 la musica è cessata del tutto. La festa è finita ma non senza guai per il giovane che l'ha organizzata: un 21enne è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica e per riunione non autorizzata. Altri ragazzi sono stati identificati, altri ancora, invece, si sono defilati all'arrivo delle forze dell'ordine.