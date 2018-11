Cabiate, trova i ladri in casa: anziano accoltellato a un braccio

Attimi di terrore per una coppia di anziani di Cambiate nel tardo pomeriggio del 30 novembre 2018 in via Fratelli Bandiera. Marito e moglie si trovavano al piano superiore della loro abitazione a due piani quando hanno sentito dei rumori provenire da piano di sotto. L'uomoè sceso per controllare e si è imbattuto in due ladri. Ha impugnato un bastone e ha cercato di allontanarli ma uno dei due malviventi lo ha aggredito con una coltellata ferendolo a un polso. I due ladri-rapinatori ono fuggiti a bordo di un'auto guidata da un complice che li attendeva fuori.

L'anziano è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sotto shock la moglie.