Rapina al supermercato In's di Cadorago

Verso le 15 di giovedì15 marzo 2018, un malvimente si è introdotto nel supermercato In's di Cadorago minacciato una cassiera con un coltello per commettere una rapina. Pronto l'intervento dei carabinieri di Lomazzo dche in poco tempo sono riusciti a rintracciare e arrestare l'uomo. Non si lalentano feriti durante la rapina.

L'arrestato è un 29enne orginario di Cantù ma di fatto domiciliato in provincia di Sondrio. E' entrato con volto parzialmente nascosto da un cappellino e brandendo un coltello si è fatto consegnare 345 euro. Il magro bottino è stato recuperato e il 29enne è stato portato al carcere Bassone di Como. Fondamentale per arrestare il malvivente (con precedenti penali) in così poco tempo è stata la descrizione del suo abbigliamento fornita dai dipendenti del supermercato.