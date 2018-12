Pistole contro il commesso: rapina alla sala slot di Montano Lucino

Rapina a mano armata alla sala slot di via Leopardi a Montano Lucino. Tre malviventi hanno fatto irruzione nel locale intorno alle 4 del mattino del 16 dicembre 2018 mentre all'interno della sala si trovava solo un commesso. Con le pistole in pugno i rapinatori hanno minacciato il dipendente e lo hanno costretto a consegnare l'incasso. Il bottino ammonterebbe a circa 7mila euro. I rapinatori sono riusciti a fuggire e a far perdere le loro tracce. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso dipendente della sala slot.