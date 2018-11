Rapina in posta a Breccia: dipendente minacciata con un coltello

Rapina con coltello all'ufficio postale di Breccia, quartiere alla periferia di Como, nella prima mattina di giovedì 15 novembre 2018:

Il fatto è successo poco prima delle 9 alle poste di via Malvito. Secondo le primissime informazioni, un uomo armato di coltello sarebbe entrato nell'ufficio postale minacciando una dipendente per farsi consegnare del denaro. Poi è fuggito.

Necessari i soccorsi del 118 per due donne, una di 34 e una di 50 anni, probabilmente colte da malore per lo spavento. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Como.