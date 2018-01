Paura a Limido: rapina con pistola alla pizzeria "Spongi"

Rapina sabato 27 gennaio 2018 a Limido Comasco alla pizzeria "Spongi" di via IV Novembre. Due uomini, con il volto coperto da sciarpa e passamontagna, hanno fatto irruzione, pistola in pugno, nella pizzeria d'asporto gestita da una coppia, marito e moglie, di origini egiziane, ma da anni residenti a Cermenate.

L'assalto poco dopo le 22: i rapinatori hanno atteso che il locale fosse vuoto per entrare in azione. Hanno spalancato violentemente la porta di ingresso, tanto da mandare in frantumi il vetro. Poi hanno minacciato i due titolari con la pistola facendosi consegnare l'incasso della giornata. Tale la tensione e la paura che la donna è svenuta, mentre il marito cercava di inseguire i malviventi.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Mozzate.

Episodio analogo lo scorso 13 gennaio a Como, non si sera, ma in pieno giorno: in quell'occasione un solo rapinatore, armato di pistola, aveva fatto irruzione al supermercato Carrefour di viale Innocenzo XI intorno a mezzogiorno scatenando il panico tra i clienti e le cassiere.