Anziano picchiato e rapinato in un sottopasso di Menaggio: arrestato un 22enne

Fermato e arrestato il rapinatore che il 23 aprile 2018, intorno alle ore 18, in un sottopassaggio di Menaggio (località Crotto Bertino), ha aggredito e derubato un uomo di 74 anni.

Il giovane malvivente - 22 anni residente a Menaggio ma di origini turche - si è avicinato all'uomo che stava cercando riparo dalla pioggia e gli ha intimato di consegnargli tutti i soldi. All'inzio il 74enne, anche lui residente a Menaggio, ha pensato a uno scherzo. Quando ha capito che il giovane faceva sul serio ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato e buttato a terra dal rapinatore che gli ha afferrato il portafoglio con dentro 500 euro per poi scappare. L'anziano è stato ricoverato all'ospedale di Gravedona da dove è stato poi dimesso senza gravi conseguenze.

Le indagini dei carabinieri di Menaggio sono state efficaci. In poco tempo sono risaliti all'identità del rapinatore e nel corso delle successive settimane hanno acquisito gli elementi per provare la sua colpevolezza. Il gip ha dunque disposto dapprima gli arresti domiciliari in una struttura sanitaria (poiché il 22enne nel frattempo aveva necessitato di cure mediche per cause non legate alla rapina) poi il trasferimento al carcere Bassone di Como.