Rapina al supermercato Md di Mozzate: pistola contro le cassiere

Rapina con pistola al supermercato Md di Mozzate nella serata di sabato 16 febbraio 2019. Il colpo messo a segno prima delle 20: tre i rapinatori in azione, due all'interno del supermercato armati di pistola e uno fuori a fare da palo in auto, una Polo rossa. I due sono entrati nel market minacciando con la pistola le cassiere, intimando loro di consegnare l'incasso. Nel supermercato erano presenti anche pochi clienti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

I rapinatori hanno intascato i soldi, circa 400 euro, e sono fuggiti con il complice in direzione di Saronno.

In corso le indagini dei carabinieri di Cantù.