Rapina alla farmacia di Lora: bandito fugge con l'incasso

Rapinata la farmacia Arrighi di Lora. Intorno alle 12 di mercoledì 4 aprile 2018 un bandito è entrato nella farmacia di via Statale per Lecco 51 e si è fatto consegnare l'incasso della mattinata. L'uomo era armato: ha minacciato la farmacista e dopo avere preso il bottino è fuggito facendo perdere le sue tracce. A lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento della polizia è stato un cliente della farmacia che appena prima di entrare in negozio si è accorto di quanto stava accadendo. Una volante della questura di Como è prontamente intervenuta sul posto ma ormai il rapinatore siu era dileguato. Sono al vaglio le immagini della telecamera di sorveglianza.