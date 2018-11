Rapina alla farmacia di Cermenate, arrestato 25enne: autore di 11 colpi in pochi giorni

Avrebbe compiuto undici rapine nel mese di gennaio del 2018, insieme a complici, nel Monzese e nel Milanese, tra cui una anche ai danni di una farmacia di Cermenate in provincia di Como.

Gli investigatori indagano su di lui dall'inizio di febbraio, come scrive Monza Today, dopo averlo arrestato con il complice in seguito ad una caccia all'uomo scaturita da una rapina ad un supermercato e successivo incidente mentre si defilavano a bordo di una moto: in quell'occasione, scontratisi con una Panda guidata da un anziano con a bordo anche la nipotina, i malviventi li rapinarono della vettura per continuare la fuga, terminata due giorni dopo con il fermo.

Ora si è chiuso il cerchio e uno dei protagonisti di quell'episodio è stato individuato come uno degli autori materiali di undici rapine, tutte a mano armata e con caschi integrali. Le rapine sono state commesse al supermercato U2 di Meda, alla farmacia comunale di Melzo, alla farmacia di Cermenate, ad una farmacia e due sale bingo di Monza e a una farmacia, un supermercato In's e un centro scommessei di Lissone, oltre che a un supermercato U2 di Cologno Monzese dove, per garantirsi la fuga, i rapinatori si impossessarono, appunto, della Panda dell'anziano.

Si schiantano contro un'auto e la rubano

L'episodio "clou" è del 31 gennaio a Cologno Monzese. A bordo di una moto rubata a Monza, il 25enne C.I. (ora arrestato per le 11 rapine) e un complice, il 43enne R.V., hanno rapinato il supermercato U2 di via Roma, entrando con una pistola (poi rivelatasi arma giocattolo) e con il volto travisato dai caschi integrali, arraffando i contanti dalle casse, pari a circa 250 euro. Poi si sono lanciati nella fuga, ma ad un certo punto, a bordo della moto, si sono scontrati con la Fiat Panda di un 77enne che viaggiava con la nipotina di 7 anni. I rapinatori hanno intimato all'uomo e alla bambina di scendere dall'auto e poi se ne sono impadroniti, continuando a fuggire con la Panda, abbandonado sul posto la moto e anche la pistola giocattolo.

Quella di Cologno non era stata però l'unica rapina della coppia quel giorno. I due, infatti, avevano rapinato anche il supermercato In's di Lissone, per un bottino di circa 370 euro, e poi la farmacia a Sant'Albino a Monza. Dopo un paio di giorni di serrate indagini, anche con gli impianti di videosorveglianza del territorio, i carabinieri li hanno incastrati e arrestati. Al 25enne sono state trovate le chiavi della Panda e, in casa dei due, i caschi integrali.