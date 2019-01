Rapina alla farmacia di Bregnano

Rapinata la farmacia di Bregnano, situata in via per Lazzate 1. Poco dopo le 16 del 24 gennaio 2019 due malviventi si sono introdotti nella farmacia e hanno minacciato i presenti per farsi consgnare l'incasso della giornata. Uno dei due rapinatori impugnava una pistola. I delinquenti, chehanno agito a volto scoperto, sono riusciti a fuggire con il bottino (ancora da quantificare) e si sono diretti verso Rovellasca a bordo di una Citroen C3 facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo si è verificato un incidente a Bregnano in via Milano. Non è chiaro se l'incidente sia legato in qualche modo alla rapina e se siano coinvolti gli stessi rapinatori.