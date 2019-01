Rapina all'Eurospin di Lipomo

Rapina nella serata di sabato 12 gennaio 2019 al supermercato Eurospin di Lipomo, sulla provinciale per Lecco.

Come scrive la Provincia, il mavivente ha agito a volto coperto da un cappellino e con il bavero della giacca alzato per non farsi riconoscere, poco prima dell'orario di chiusura: ha minacciato una cassiera e si è fatto consegnare i soldi, circa 700 euro, per poi fuggire. Alla scena hanno assistito i clienti presenti in quel momento nel supermercato, attoniti e spaventati.

Il rapinatore è scappato apparentemente a piedi, ma probabile che vi fosse un complice in attesa in auto.

Subito è stato dato l'allarme ai carabinieri che ora indagano per risalire all'autore del colpo.