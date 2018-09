Como, rapina alla cartoleria di via Briantea

Rapina a Como nel pomeriggio del 29 settembre 2018. Un uomo di 41 anni di nazionalità marocchina è entrato nella Cartolibreria Briantea situata in via Briantea 26. L'uomo si è avvicinato alla cassa e dopo avere minacciato il titolare lo ha spintonato buttandolo a terra. Dopodiché ha aperto la cassa e ha afferrato del denaro. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il delinquente poco distante dal luogo della rapina. Addosso aveva ancora il magro bottino, circa 100 euro. I miitari lo hanno arrestato. Il titolare non ha riportato ferite o lesioni.

Nella stessa giornata i carabinieri della compagnia di Como hanno fermato e denunciato una donna di 37 anni di nazionalità kosovara sorpresa a rubare cosmetici all'interno dell'OVS di viale Giulio Cesare.