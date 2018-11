Como, ragazzino soccorso in viale Geno: era ubriaco

Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso sabato sera, 3 novembre 2018, in viale Geno a Como. Il ragazzo era completamente ubriaco. Nel corso della serata trascorsa con alcuni amici ha bevuto una quantità d'alcol tale che non è stato più in grado di muoversi autonomamente. Gli amici spaventati hanno chiamato i soccorsi. Un'ambulanza della Croce Azzurra di Como è giunta sul posto poco dopo le 23.30. Dopo le prime cure prestate sul posto il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Valduce di Como. Nonostante la colossale sbronza l'adolescente non ha riportato gravi conseguenze ed è stato riaffidato alle cure dei genitori.