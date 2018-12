Ragazzino soccorso a Tavernerio nella notte: era ubriaco

Ancora un ragazzino soccorso nel cuore della notte perchè ubriaco. Questa volta è successo a Tavernerio, poco prima delle 2.30 tra sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018.

Ennesima notte alcolica con un altro giovanissimo finito in ospedale dopo aver bevuto troppo. Soccorso sulla provinciale 73 per intossicazione etilica un 16enne. Per lui l'ambulanza sel Sos di Appiano è arrivata in codice giallo: per fortuna le sue condizioni non erano gravi, ma è stato portato comunque per accertamenti all'ospedale Valduce di Como in codice verde.

Un bollettino costante, quello dei giovanissimi, spesso minorenni, che si sentono male dopo aver bevuto troppo: nello scorso weekend, tra l'1 e il 2 dicembre, erano stati addirittura tre i ragazzi soccorsi in varie parti della provincia. Ma non è solo nel finesettimana che si verificano questi episodi: soltanto pochi giorni fa, nella notte tra martedì e mercoledì una 17enne è stata soccorsa in viale Innocenzo a Como sempre per intossicazione etilica.