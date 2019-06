Una colossale sbronza: ragazzo soccorso d'urgenza a Domaso

Ha bevuto troppo e si è sentito male mentre si trovava in un esercizio pubblico di via Case Sparse al civico 44 a Domaso: in ospedale in codice rosso è finito un ragazzo di 29 anni. E' successo poco dopo le 4 di domenica 17 giugno 2019: chi era con lui si è accorto che si sentiva male e ha allertato i soccorsi, arrivati in codice giallo, dunque con indicazione di media gravità. Al personale medico, però, le condizioni del ragazzo sono apparse più gravi ed è stato portato in ospedale a Gravedona con la massima urgenza.

Allertati anche i carabinieri di Menaggio.