Como, ragazzo ubriaco soccorso nella notte davanti al supermercato

La zona tra i giardini a lago e il supermercato Carrefour di via Rosselli si conferma luogo abituale per le serate da bagordi di qualche giovane e meno giovane, per lo più già noti alle forze dell'ordine. Nella notte, intorno alle ore 2, un ragazzo neodiciottenne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Il giovane è stato curato per un'intossicazione etilica che non lascerà conseguenze. In poche parole si è trattato solo di una colossale sbronza.