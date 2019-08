Cantù, soccorso in piazza ragazzo di 17 anni in coma etilico

Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso nella notte a Cantù. Il minorenne ha perso i sensi in piazza Garibaldi a causa dell'assunzione di un'esagerata quantità di bevande alcoliche. Il giovane è stato trovato in coma etilico dai soccorritori del 118 intervenuti con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri del comando di Cantù.

Il ragazzo era completamente privo di sensi. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dove nella mattina di oggi, 29 agosto 2019, si trovava ancora ricoverato in rianimazione.