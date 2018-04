Cermenate, vicino al coma etilico: ragazzo di 18 anni finisce in ospedale

Tanta preoccupazione nella notte, intorno alle ore 2.40, per un ragazzo di 18 anni di Cermenate che si è sentito male a causa di una colossale sbronza che ha molto impensierito gli amici del giovane. Infatti, il ragazzo non riusciva più a muoversi e a parlare. E' accorsa sul posto un'ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. Il 18enne è stato soccorso sulla strada in via Maestri Comacini, in corrispondenza del civico 16. Il ragazzo è stato soccorso in codice rosso (massima gravità). Dopo le prime cure e valutazioni sul posto l'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Cantù in codice giallo.