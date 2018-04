Cermenate, ubriaco a 14 anni: ricoverato in ospedale nella notte

Ancora un caso di un ragazzo giovanissimo soccorso perchè ubriaco. E' successo nella notte tra sabato 7 e domenica 8 aprile 2018 a Cermenate. L'allarme per un'intossicazione etilica è scattata poco prima delle 3 in via Maestri Comacini. Sul posto è arrivata un'ambulanza della croce rossa di Lomazzo che ha soccorso il ragazzino in preda ai fumi dell'alcol. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù in codice giallo.

Non è il primo episodio che coinvolge un giovanissimo sempre nello stesso posto: lo scorso 1° aprile 2018 un 18enne è stato soccorso perchè vicino al coma etilico. Anche il quel caso era accaduto nella stessa via di Cermenate.