Allarme sul lungolago di Como: si tuffa dal battello mentre attracca

Un giovane straniero è stato fermato e denunciato dalla polizia della Questura di Como dopo essersi buttato dal battello Renzo della Navigazione LKago di Como mentre stava attraccando al molo antistante la stazione Como Lago. Intorno alle 19 del 24 luglio 2019 il natante stava per attraccare al pontile quando il ragazzo, forse per fare colpo sugli amici o sulla rfidanzata, si è tuffato in acqua.

Si è immediatamente mobilutata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte polizia e ambulanza. L'equipaggio del battello ha messo in moto le procedure di emergenza. Quando finalmente il ragazzo è riemerso e salito a terra, si è capito che era stata una gogliardata, che però gli costerà una denuncia per interruzione di pubblico servizio.