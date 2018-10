Ragazzo scomparso sui monti di Dosso del Liro: si cerca Luca Rivadossi di Cantù

Sono in corso a Dosso del Liro le ricerche di Luca Rivadossi, il ragazzo di 25 anni di Cantù disperso sui monti dalla serata di mercoledì 3 ottobre 2018. Il giovane lavorava come pastore: insieme a un altro pastore si trovava in alpeggio sull'Alpe di Camedo con il bestiame.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, il 25enne mercoledì mattina si è allontanato per andare a cercare alcuni animali del gregge che si erano allontanati. Quando in serata non è tornato, il pastore che era con lui ha dato l'allarme.

Le ricerche sono in corso: sui monti di Dosso del Liro sono al lavoro i vigili del fuoco, intervenuti con 5 squadre da Como, una da Milano, una da Sondrio e una da Bergamo, oltre al soccorso alpino e i carabinieri di Gravedona. Impiegati anche gli elicotteri.

Le ricerche si estendono a tutta la zona, in alcuni punti molto impervia, sia sul versante italiano sia sul versante svizzero, perchè il punto in cui il 25enne è scomparso è a ridosso del confine.