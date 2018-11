Rovello, in casa aveva marijuana, hashish e 2mila euro in contanti: denunciato 19enne

Hashish, marijuana e 2mila euro in contanti. E' quanto hanno trovato i carabinieri di Turate nell'abitazione di un ragazzo italiano di 19 anni residente a Rovello Porro. Il blitz dei carabinieri è scattato a conclusione di alcune indagini dalle quali sono emersi chiari elementi che facevano supporre che il giovane pusher nascondesse in casa sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

I militari hanno rinvenuto 365 grammi di marijuana e 6,5 grammi di hashish. Il giovane spacciatore è stato individuato grazie ad appostamenti e pedinamenti collegati all'attività di contrasto dello spaccio nelle aree boschive del Comasco.