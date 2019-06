Rischia di annegare nel lago di Pusiano: grave 13enne di Asso

Paura a Bosisio Parini per un ragazzino di soli 13 anni che ha rischiato di annegare nel lago di Pusiano.

E' successo nel pomeriggio di lunedì 3 giugno 2019: secondo quanto riportato dal quotidiano la Provincia, pare che il ragazzino si trovasse al lago, in località Precampell, con un gruppo di una comunità educativa di Asso,con accompagnatori ed educatori, in gita per godere della bella giornata estiva.

Da ricostruire cosa sia accaduto: a un certo punto il giovanissimo, forse a causa di un malore mentre faceva il bagno, è stato visto galleggiare riverso in acqua. Subito è stato dato l'allarme e a Bosisio sono arrivati i soccorsi, vigili del fuoco e ambulanza, che hanno portato a riva il 13enne e dopo averlo rianimato lo hanno trasportato all'ospedale Mandic di Merate in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Merate.