Disperso mentre partecipa a una fiaccolata, ritrovato ferito ragazzo a Longone al Segrino

E' stato ritrovato dopo le 9.30 il ragazzo di 20 anni disperso il 24 dicembre 2017 a Longone al Segrino mentre partecipava a una fiaccolata.

L'allarme era scattato intorno alle 5.30: secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava partecipando insieme ad altre persone a una fiaccolata, nell'area di via Roma. A un certo punto il ragazzo è scomparso.

Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco di Como, Lecco, Erba e Canzo, circa una ventina di uomini.

Secondo quanto si è potuto apprendere, il giovane è stato individuato e tratto in salvo dai vigili del fuoco. E' ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.