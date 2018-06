Dramma in viale Geno a Como: ragazzo scompare e muore nel lago

Allarme in viale Geno a Como per un ragazzo che si è buttato nel lago senza riemergere poco dopo le 11.30. Ancora non si conoscono le sue generalità. Una giovane donna lo avrebbe visto gettarsi in acqua e scomparire. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il nucleo sommozzatori ha immediatamente iniziato le ricerche. Poco prima delle ore 13 è stato ritrovato il corpo sul fondale: il giovane uomo è morto.