San Fedele Intelvi, 16enne in ospedale per abuso di alcol

Un ragazzo di 16 anni è stato soccorso nella notte a San Fedele Intelvi dopo che si è sentito male a causa dell'assunzione di una quantità eccessiva di bevande alcoliche. Il giovane era in via Rodolfo dell'Andrino in compagnia di altri amici quando intorno alle 23.30 ha praticamente perso i sensi. Un'ambulanza della Croce Rossa di San Fedele Intelvi è intervenuta in codice rosso per prestare soccorso al ragazzo che è poi stato trasportato all'ospedale di Gravedona. Il ragazzo, stando a quanto appreso dal 118, non sarebbe in pericolo di vita.