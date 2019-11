Ragazzino molestato in centro Como si rifugia in un bar: la polizia ferma un uomo

Brutto episodio di molestie sessuali a Como nella giornata dell'11 novembre 2019. Un ragazzino di 13 anni ha chiamato il 112 per chiedere aiuto dopo essere stato avvicinato da un ragazzo più grande che gli ha proposto di avere rapporti sessuali. L'adolescente, originario del Bangladesh ma rregolarmente residente a Como, ha cercato di allontanarsi dall'uomo che lo seguiva, un pakistano di 20 anni, e nel frattempo ha chiamato la polizia. L'operatore della Questura di Como che ha risposto al telefono ha allertato i colleghi della squadra volanti, intanto ha esortato il 13enne a rifugiarsi in un posto affollato. Il ragazzino è entrato in un bar del centro città e ha atteso l'arrivo dei poliziotti.

Grazie alla descrizione puntuale fatta dal ragazzo gli agenti sono riusciti a individuare, fermare e denunciare il 20enne pakistano. L'accusa è di adescamento di minori.

Il 13enne è stato riaccompagnato a casa dove ha potuto riabbracciare i genitori che erano in ansia per il ritardo del figlio. Per il pakistano si stanno valutando eventuali provvedimenti di allontanamento dall'Italia.