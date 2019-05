Sabato sera alcolico: un ragazzo e una ragazza ubriachi soccorsi a Uggiate e Menaggio

Ennesima notte alcolica nel Comasco. Due ragazzi, una giovane di 18 e uno di 24 anni, sono stati soccorsi dal 118 a Uggiate Trevano e Menaggio nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio 2019.

I soccorsi sono stati allertati prima a Uggiate: una chiamata con la massima urgenza per un ragazzo di 24 anni che si è sentito male poco prima delle 3.30 in via Buonarroti. Per lui l'ambulanza è partita in codice rosso, ma fortunatamente le sue condizioni non erano gravi: è stato comunque portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Altra richiesto di intervento a Menaggio intorno alle 4.30: qui, in via IV Novembre, è stata soccorsa una ragazza di 18 anni. Anche lei, nonostante l'abuso di alcol, non era fortunatamente grave, ma è stata portata all'ospedale del paese per accertamenti.