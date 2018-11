Ubriachi nella notte di Halloween: due ragazzi di 15 e 17 anni soccorsi a Pusiano e Cermenate

Notte di Halloween alcolica per due ragazzi minorenni: qualche bicchiere di troppo, poi il malore e la corsa in ospedale. E' successo mercoledì 31 ottobre 2018 a Pusiano e Cermenate.

A Pusiano i soccorsi sono stati allertati poco prima delle 2 in via Trieste: un ragazzo di appena 15 anni si è sentito male per una sbronza. Dopo le prime cure sul posto è stato portato in ospedale a Lecco in codice giallo.

Intossicazione etilica anche a Cermenate, dove i soccorsi sono stati allertati in via Maestri Comacini verso le 5: 17enne in ospedale a Cantù in codice verde.