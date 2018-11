Notte alcolica, tre ragazzi ubriachi in ospedale: un minorenne ad Alzate Brianza

Notte impegnativa per gli uomini del 118 che sono dovuti intervenire svariate volte per soccorrere giovani che avevano fatto un consumo eccessivo di bevande alcoliche. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre sono stati tre i casi di ragazzi che sono stati soccorsi con urgenza. A Como, in piazza Matteotti, un ragazzo di 19 anni si è sentito male intorno a mezzanotte a causa di abuso di alcol. Un'ambulanza della Croce Rossa di Como è intervenuta in codice rosso, ma dopo le prime cure prestate sul posto il giovane è stato portato all'ospedale Valduce in codice verde.

Ad Alzate Brianza, invecem intorno a mezzanotte e mezza in via Papa Giovanni Paolo II si è sentito male un ragazzino di 15 anni. Anche per lui l'intervento dell'ambulanza è avvenuto in codice rosso, salvo poi capire che si era trattato sol di una colossale sbronza e niente più. Il 15enne è stato comunque trasportato all'ospedale di Cantù.

A Cermenate intorno alle ore 1.30 una ragazza di 18 anni si è sentita male e gli amici hanno allertato i soccorsi. Anche lei è stata trasportata all'ospedale di Cantù.

Infine, gli interventi per soccorrere persone ubriache hanno riguardato anche i meno giovani: a Como, in piazzale San Gottardo (vicino alla stazione San Giovanni) intorno alle ore 23 è stato soccorso un uomo di 39 anni.