Sabato sera alcolico a Como: 3 ragazzini ubriachi in ospedale

Ennesimo sabato sera all'insegna dell'abuso di alcol tra ragazzini a Como: in ospedale, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2019, sono finiti tre ragazzini, due minorenni di 16 anni e uno di 18.

Il primo episodio intorno all'1.30 in viale Puecher: soccorsi allertati per il ragazzo di 18 anni in intossicazione etilica. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi ed è stato portato in ambulanza all'ospedale Valduce in codice verde.

Stessa sorte per due 16enni soccorsi a poco meno di un'ora di distanza in via Sant'Abbondio, il primo poco dopo le 2.30, il secondo verso le 3.30. Per entrambi una sbronza che ha richiesto l'intervento dell'ambulanza: uno è stato portato al Sant'Anna e l'altro al Valduce per le cure del caso. Allertata anche la Questura.