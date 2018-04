Cermenate, ubriachi fradici: due ragazzi di 16 e 19 anni finiscono in ospedale

Ancora due giovanissimi soccorsi perchè ubriachi. E' successo nella notte tra sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 a Cermenate in via Maestri Comacini al civico 16. L'allarme è scattato poco prima delle 3.30 per un'intossicazione etilica che ha coinvolto due ragazzi di 16 e 19 anni.

Sul posto è arrivata un'ambulanza della croce azzurra di Rovellasca che ha prestato i primi soccorsi ai due giovani in preda ai fumi dell'alcol. Allertati anche i carabinieri di Cantù.

I due ragazzi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù in codice giallo.

Non è il primo episodio che coinvolge dei giovanissimi sempre a Cermenate. Due i casi all'inizio di aprile: quello di un 18enne soccorso perchè vicino al coma etilico e, dopo pochi giorni, quello di un ragazzo di appena 14 anni portato in ospedale perchè aveva bevuto troppo.