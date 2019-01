Due ragazzi caduti e dispersi sul Monte Croce: le ricerche nella Spina Verde

Mobilitazione dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino nel tardo pomeriggio del 1 gennaio 2019 all'interno del parco della Spina Verde a Como. La macchina dei soccorsi e delle ricerche si è messa in moto per rintracciare e trarre in salvo due ragazzi che sarebbero precipitati in un dirupo mentre percorrevano un sentiero in una zona impervia del Monte Croce. Poco prima delle ore 19.30 è stato raggiunto e recuperato il primo disperso, poco dopo è stato individuato anche il secondo. Non sono ancora state rese note le cause dell'accaduto e le condizioni di salute in cyui i due dispersi sono stati ritrovati.