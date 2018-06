Ubriache nella notte: due ragazze di 15 e 18 anni soccorse a Montano e Bellagio

Notte alcolica finita in ospedale per due ragazze giovanissime, due distinti episodi accaduti a Montano Lucino e Bellagio nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2018 che riportano alla ribalta il problema dell'abuso di alcol tra adolescenti.

Soccorsi a Montano Lucino



Il primo episodio è accaduto intorno all'1.30 a Montano, in via Trivino: la chiamata di soccorso al 118 è arrivata per un'intossicazione etilica che ha visto coinvolta una ragazza di appena 15 anni. La giovane ha bevuto troppo e si è sentita male. Il personale medico le ha prestato sul posto le prime cure, poi è stata portata per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, che indica media criticità. Allertati anche i carabinieri di Cantù.

Soccorsi a Bellagio

Il secondo episodio poco prima delle 2 a Bellagio in via Paolo Carcano. 18 anni l'età della ragazza soccorsa in questo caso, maggiorenne ma comunque giovanissima.

Anche per lei i soccorsi sono stati allertati in codice giallo e dopo le prime cure è stata portata in ambulanza all'ospedale di Erba dove è arrivata in codice verde.