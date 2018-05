Como, ubriache a 15 anni: due ragazze ricoverate in ospedale

Hanno concluso il 1° maggio 2018 nel peggiore dei modi le due ragazzine di 15 anni soccorse perchè ubriache in viale Rosselli a Como.

Qualche bicchiere di troppo per le due giovanissime che si sono sentite male poco prima delle 22, quando è arrivata la richiesta di soccorsi per intossicazione etilica in codice giallo.

In viale Rosselli è accorsa un'ambulanza della croce rossa di Como. Allertati anche i carabinieri.

Il personale medico ha prestato le prime cure alle ragazze che poi sono state portate all'ospedale Valduce di Como per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi, ma sono state tenute in osservazione per precauzione.

E' l'ennesimo caso di abuso di alcol da parte di giovanissimi: l'ultimo episodio solo domenica 29 aprile, nella notte, a Cermenate, dove sono finiti in ospedale due ragazzi di 16 e 19 anni.