Ubriache nella notte: due ragazze di 16 anni soccorse a Como e Bizzarone

Ancora due ragazzine, due minorenni, finite in ospedale perchè ubriache nel cuore della notte. E' successo a Como e Bizzarone, tra il 12 e il 13 gennaio 2019. In entrmbi i casi protagoniste due 16enni.

Il primo episodio a Como, in viale Geno, dove è stato necessario chiamare un'ambulanza per una ragazza che si è sentita male per avere esagerato con l'alco verso le 23.30. La croce rossa ha prestato le prime cure e poi l'ha portata all'ospedale Valduce per accertamenti. Allertata anche la Questura.

Il secondo episodio a Bizzarone in via Milano 19 dopo le 2.30: anche in questo caso è intervenuta un'ambulanza del Sos di Olgiate che ha trasportato la ragazzina in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.