Como, sabato sera alcolico: 4 ragazze soccorse in discoteca

Un altro sabato sera impegnativo per gli uomini del 118 che sono dovuti intervenire in locali pubblici per soccorrere giovani che avevano fatto abuso di alcol. Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019 sono stati almeno quattro gli interventi. Il primo a Mariano Comense presso un locale pubblico di via per Novedrate 30: una ragazza di 17 anni è stata soccorsa in codice rosso. In realtà i soccorritori della Croce Bianca di Mariano Comense e il medico del 118 hanno potuto constatare che si trattava solo di una forte ubriacatura che non richiedeva, però, il trasporto in ospedale.

Diversi i casi registrati nei pressi della discoteca Made di via Sant'Abbondio 7. Poco dopo mezzanotte e mezza un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra sono intervenute per soccorrere una ragazza di 21 anni colpita da malore. Successivamente dopo le ore 2 sono state soccorse altre due ragazze di 16 anni per intossicazione etilica. La prima è stata portata al pronto soccorse dell'ospedale Valduce di Como, la seconda all'ospedale Sant'Anna.