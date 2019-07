Cercano di rubare negli appartamenti del centro: fermate due ragazze straniere

Hanno numerosi precedenti penali alle spalle per furti in appartamento e possesso di arnesi da scasso o grimaldelli, eppure si aggiravano ancora in città, in pieno centro di Como, per rubare in qualche abitazione. Due ragazze croate, di cui una minorenne, sono state fermate dalla polizia della Questura di Como in via Aldo Moro dopo la segnalazione di alcuni cittadini del centro che hanno raccontato di avere visto le due giovani suonare insistentemente ai campanelli di alcuni appartamenti e cercare di introdursi in quelli in cui non c'era nessuno in casa.

Le due ragazze non hanno saputo giustificare la propria presenza in via Aldo Moro. Hanno spiegato di essere senza fissa dimora e di vivere in una roulotte. Entrambe sono state portate in Questura per verifiche più approfondite ed è qui che si è scoperto essere entrambe con numerosi precedenti penali. Inoltre la più grande delle due ha mostrato eccessivo nervosismo tanto da indurre gli agenti a effettuare una perquisizione. Sotto la maglietta la donna nascondeva arnesi da scasso. Entrambe sono state deunciate per la minorenne dovrà esprimersi il tribunale dei minori.