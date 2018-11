Ragazza di 16 anni violentata a Brunate durante una festa: nessuno l'ha aiutata

Violentata durante una festa di compleanno. E' successo a Brunate nel mese di agosto 2018 ma la notizia è stata resa nota solo adesso dopo che la squadra mobile della Questura di Como è riuscita a individuare e ad arrestare il violentatore nella giornata del 1 novembre 2018. Si tratta di un marocchino di 22 anni.

La vittima è una ragazza di 16 anni. La giovane ha denunciato l'accaduto solo dopo due mesi perché non sopportava il peso della violenza subita. Insieme al padre si è recata dalla polizia e ha racontato come sarebbero andati i fatti.

Ad agosto era andata a casa del giovane, che allora abitava a Brunate, per festeggiare un compleanno insieme ad altri amici. Durante la festa non si sarebbe sentita bene e si sarebbe sdraiata per riposarsi e si sarebbe poi addormentata. Dopo npon molto si è svegliata sentendo sopra di sé il giovane che abusava di lei. Nionostante le grida il 22enne non ha desistito e ha continuato nella violenza mentre dalla stanza accanto alcuni amici sentivano le richieste d'aiuto ma senza intervenire.

Il giovane è stato individuato a Camerlata. Attualmente era senza fissa dimora poiché non abitava più a Brunate. Dalle indagini sarebbero emersi chiari elementi di colpevolezza.