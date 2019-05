Como, stupro di gruppo su una ragazza 20enne: arrestati dopo 7 anni

Arrestati dopo 7 anni da quella terribile violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 20 anni: lo stupro nel 2012 a Como.

Condannati in via definitiva a 7 anni di reclusione, per i tre si sono aperte le porte del carcere. In galera sono finiti tre ghanesi, arrestati dalla sezione Catturandi del comando provinciale dei carabinieri di Milano. Due 27enni sono stati arrestati nei giorni scorsi, uno a Como e l'altro in provincia di Vicenza dove si era trasferito, mentre il terzo componente del branco era stato arrestato a Settimo Milanese a gennaio.

La violenza sessuale nel 2012

Secondo quanto ricostruito dall'accusa, uno dei tre giovani aveva attirato un'amica, una ragazza di 20 anni, nel suo garage con una scusa. Qui la violenza di gruppo. Nonostente lo shock, la ragazza aveva denunciato quanto accaduto alla polizia che aveva identificato e denunciato i tre. Adesso, dopo 7 anni, l'arresto.