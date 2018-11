Ubriaca nel cuore della notte: ragazza di 17 anni soccorsa a Tavernerio

Una ragazza di 17 anni è stata soccorsa nella notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre 2018 a Tavernerio perchè ubriaca. I soccorsi sono stati allertati per un'intossicazione etilica in via Provinciale intorno all'1.20. A causa del troppo alcol ingerito, la giovanissima si è sentita male ed è stata chiamata l'ambulanza accorda in codice giallo. A Tavernerio è arriata un'ambulanza da Montorfano: dopo le prime cure sul posto da parte del personale medico, la ragazzina è stata portata per accertamenti in codice verde all'ospedale Valduce di Como.

Ancora un caso di abuso di alcol tra giovanissimi, dunque: soltanto poche settimane fa i soccorsi erano stati allertati in viale Geno a Como per un ragazzino di 14 anni che si era sentito male dopo una colossale sbronza.