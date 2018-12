Como, ancora una ragazzina ubriaca nella notte: 17enne soccorsa in viale Innocenzo

Ennesimo caso di un minore finito in ospedale per abuso di alcol: questa volta è successo non nel weekend, ma nel bel mezzo della settimana, nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 dicembre 2018 a Como. I soccorsi sono stati allertati in viale Innocenzo intorno alle 3.30 per una ragazzina di 17 anni che si è sentita male per intossicazione etilica. Sul posto è arrivata un'ambulanza della croce azzurra di Como in codice giallo: le condizioni della ragazza fortunatamente non erano gravi, ma è stata portata comunque all'ospedale Valduce per accertamenti. Allertati anche i carabinieri di Como.

Gli ultimi casi di ragazzini soccorsi perchè ubriachi solamente pochi giorni fa, nel weekend, quando sono stati ben 3 i giovanissimi finiti in ospedale.