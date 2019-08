Non si reggeva in piedi: ragazza di 18 anni ubriaca soccorsa in zona stadio a Como

Molta paura per una ragazza di 18 anni che nella notte è stata soccorsa a causa di una colossale sbronza. La giovane si trovava in zona stadio con amici quando è stata chiamata l'ambulanza per soccorrerla visto che non si reggeva in piedi e accennava a perdere i sensi. Gli uomini del 118 intervenuti in codice rosso con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Como hanno prestato alla ragazza le prime cure per poi trasportarla in codice giallo all'ospedale Valduce dove è stata ricoverata in osservazione.