Auto cade nel lago: morta una ragazza in via per Cernobbio

Dramma nella notte a Como in via per Cernobbio: poco prima delle ore 3 un'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza ha sbandato e dopo essere finita contro un muro è uscita di strada finendo nel lago. Il ragazzo, 24 anni, è riuscito a uscire immediatamente dall'abitacolo della macchina che affondava lentamente e si è salvato, ma la giovane - sua coetaneoa - , purtroppo, non ce l'ha fatta nonostante la pressoché immediata mobilitazione dei soccorsi. Inutile l'intervento dell'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e dell'automedica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente mortale è avvenuto poco dopo l'hotel Villa Flori in direzione di Cernobbio. Nel corso della mattina i vigili del fuoco, grazie anche all'intervento dei sommozzatori arrivati da Torino, hanno provveduto a recuperare la vettura nel lago.

Le cause precise dell'incidente non sono state ancora rese note. E' intervenuta la polizia della Questura di Como per eseguire i rilievi del caso e cercare di capire che cosa abbia comportato lo sbandamento della vettura che ha poi divelto il parapetto finendo in acqua.