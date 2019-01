Malore mentre è bloccata nel traffico di Como con mamma e papà: soccorsa 15enne

Una ragazza di 15 anni è stata soccorsa a Como in via Recchi mentre si trovava in auto con i genitori. La ragazza si è sentita male probabilmente per una reazione allergica. I genitori hanno subito cercato di divincolarsi da traffico ma è stato impossibile fare manovra e dirigersi verso l'ospedale. I genitori allarmati dal malore della figlia hanno chiesto l'aiuto degli agenti di polizia che si trovavano in zona proprio per un controllo della viabilità. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.