Notte alcolica a Como, ragazza soccorsa d'urgenza in discoteca

Nella notte una ragazza di 18 anni è stata soccorsa d'urgenza mentre si trovava presso la discoteca Made di via Sant'Abbondio 7 a Como. Era appena passata mezzanotte tra il 19 e il 20 gennaio 2019 quando un'ambulanza della Croce Rossa di Como è giunta sul posto in codice rosso allertata da alcuni presenti che hanno visto la giovane stare male e perdere quasi i sensi a causa dell'abuso di alcol. Glioperatori del 118 dopo i primi accertamenti sul posto hanno trasportato la ragazza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo ridimensionando il codice di intervento che è sceso da rosso a giallo.

Sempre nel corso della stessa notte altre due persone sono state soccorse per intossicazione etilica. Si tratta di un uomo di 60 anni soccorso a Como in piazza Croggi e portato all'ospedale Sant'Anna e di un ragazzo di 21 anni che si è sentito male ad Albavilla in via Brianza ed è stato portato all'ospedale di Erba. In entrambi questi due casi si è trattato di una semplice sbronza senza praticamente alcuna conseguenza.