Ragazza cade in un dirupo: salvataggio sui monti a Griante

Paura sui monti di Griante per una giovane escursionista di 21 anni scivolata in un dirupo intorno alle 14.30 del 26 giugno 2020. La ragazza è rimasta ferita in modo piuttosto serio ma non sarebbe in pericolo di vita. Per il salvataggio sono intervenuti gli uomini del Centro nazionel soccorso alpino (stazione Lario occidentale) e i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio con i colleghi del nucleo di Soccorso alpino fluviale. Dopo averla immobilizzata e stabilizzata i soccorritori hanno tratto in salvo la ragazza con la barella che è stata calata con l'elicottero del 118. La giovane è stata poi portata in volo con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.