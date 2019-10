Ragazzina violentata a Como: ecco cosa è successo

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha convalidato il fermo dei due ragazzi nigeriani accusati di avere violentato una connazionale di soli 13 anni.

I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 ottobre 2019: la ragazza ha incontrato uno dei suoi stupratori il quale le ha strappato di mano il telefono cellulare e si è allontanato. Lei ingenuamente lo ha seguito insistendo affinché gli restituisse il telefonino, ma lui giunto all'ingresso della propria abitazione l'ha strattonata per un braccio e l'ha costretta a entrare in casa. Lì il giovane ha abusato di lei insieme a un connazionale anch'egli amico della vittima.

Per i due giovani violentatori all'accusa di violenza sessuale si è aggiunta quella di sequestro di persona. La loro posizione si è, dunque, aggravata ulteriormente.