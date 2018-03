Carlazzo, dopo l'incendio raccolta fondi per la famiglia rimasta senza casa

A Carlazzo dopo l'incendio che martedì 20 marzo 2018 ha distrutto un'abitazione è scattata la gara di solidarietà per aiutare la famiglia rimasta senza casa. Qui il video dello spaventoso incendio.

Il rogo si è sviluppato in serata in via alle Stalle 53. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma le fiamme hanno bruciato il tetto e danneggiato gravemente l'appartamento al primo piano, bruciando quello che si trovava all'interno.



E così la comunità si è attivata per aiutare la famiglia rimasta senza niente.

L'appello è partito sulla pagina facebook del comune di Carlazzo ed è poi rimbalzato sui social.

I punti di raccolta per le offerte destinate alle prime necessità sono stati allestiti all'ufficio anagrafe del comune, nella chiesa parrocchiale durante le messe di sabato 24 e domenica 25 marzo e nei negozi ed esercizi pubblici di Carlazzo e paesi limitrofi.